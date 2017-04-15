В праздничный период пожарную безопасность будут охранять 7 тыс. спасателей

Непосредственно в Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах по всей территории Украины.

В службе отмечают: усиленная готовность сил и средств ДСНС к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок во время торжественных богослужений в храмах. А это, в свою очередь, требует особенно осторожного поведения верующих с огнем, ведь малейшая неосмотрительность может привести к пожару.

Накануне Пасхи работники ДСНС традиционно проверяли состояние пожарной безопасности в храмах, встречались с верующими и священнослужителями, чтобы напомнить им правила безопасности.

В службе призвали всех граждан быть осторожными при использовании открытого огня и не забывать о правилах безопасности в местах массового пребывания людей. В частности, в сообщении отмечается, что во время освящения куличей необходимо позаботиться о том, чтобы зажженная свеча не касалась полиэтилена или корзины.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 174 пожара, в результате которых погибли четыре человека и пятеро получили травмы.