В праздничный период пожарную безопасность будут охранять 7 тыс. спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. По поручению главы ДСНС Николая Чечеткина на страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ДСНС.
Непосредственно в Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах по всей территории Украины.
В службе отмечают: усиленная готовность сил и средств ДСНС к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок во время торжественных богослужений в храмах. А это, в свою очередь, требует особенно осторожного поведения верующих с огнем, ведь малейшая неосмотрительность может привести к пожару.
Накануне Пасхи работники ДСНС традиционно проверяли состояние пожарной безопасности в храмах, встречались с верующими и священнослужителями, чтобы напомнить им правила безопасности.
В службе призвали всех граждан быть осторожными при использовании открытого огня и не забывать о правилах безопасности в местах массового пребывания людей. В частности, в сообщении отмечается, что во время освящения куличей необходимо позаботиться о том, чтобы зажженная свеча не касалась полиэтилена или корзины.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 174 пожара, в результате которых погибли четыре человека и пятеро получили травмы.