У Світовому банку заявили, що продовжать підтримувати Україну у проведенні реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у середу зустрівся із віце-президентами Світового банку Кайлом Пітерсом та Сирілом Мюллером, які запевнили про підтримку Кабміну у всіх необхідних Україні реформах, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Україна йде шляхом перетворень, реформ і змін. У багатьох секторах ми маємо підтримку експертів Світового банку: від банківської сфери і енергетики - до реформ у соціальній сфері. Мені приємно відзначити, що ми тут достатньо глибоко співпрацюємо, а наш порядок денний – насичений. Беззаперечно, ми надаємо особливого значення співпраці зі Світовим банком і зацікавлені у тому, щоб ефективно продовжувати її і надалі", – підкреслив В.Гройсман.
Прем'єр-міністр також поінформував керівників Світового банку про першочергові завдання і пріоритети Уряду в реформуванні держави.
"Мене дуже цікавить 2017 рік з точки зору зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Це важливо, тому що зміна системи заробітних плат, відрахувань, розширення кола платників і підвищення відповідальності вже дають свої позитивні сигнали. За 2 місяці ми бачимо дуже позитивну динаміку", – наголосив Прем'єр-міністр.
Також на порядку денному Уряду – підготовка і проведення земельної реформи та публічної приватизації, концепція та зміст яких розроблялися за участю та підтримки експертів Світового банку.
У свою чергу віце-президенти банку Кайл Пітерс та Сиріл Мюллер відзначили помітний прогрес, досягнутий українським Урядом впродовж останніх 8 місяців щодо стабілізації економіки, відновлення економічного зростання, підвищенні мінімальної заробітної плати.
Вони також запевнили у готовності Світового банку підтримувати Україну на шляху перетворень.
"Ми готові продовжувати нашу співпрацю, спрямовану на підтримку реформ, які проводяться українським Урядом, а також розглянути можливість започаткування нових цільових програм фінансової підтримки України", – сказав Віце-президент Світового банку Кайл Пітерс.
Як повідомляв УНН, антимонопольний комітет за допомогою Світового банку планує запустити в Україні Національну програму розвитку конкуренції.