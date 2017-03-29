Во Всемирном банке заявили, что продолжат поддерживать Украину в проведении реформ

"Украина идет по пути преобразований, реформ и изменений. Во многих секторах мы имеем поддержку экспертов Всемирного банка от банковской сферы и энергетики - к реформам в социальной сфере. Мне приятно отметить, что мы здесь достаточно глубоко сотрудничаем, а наша повестка дня - насыщенная. Безусловно, мы придаем особое значение сотрудничеству со Всемирным банком и заинтересованы в том, чтобы эффективно продолжать ее и в дальнейшем", - подчеркнул В.Гройсман.

Премьер-министр также проинформировал руководителей Всемирного банка о первоочередных задачах и приоритетах правительства в реформировании государства.

"Меня очень интересует 2017 с точки зрения уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Это важно, потому что изменение системы заработных плат, отчислений, расширение круга плательщиков и повышение ответственности уже дают свои положительные сигналы. За 2 месяца мы видим очень позитивную динамику", - подчеркнул премьер-министр.

Также в повестке дня правительства - подготовка и проведение земельной реформы и публичной приватизации, концепция и содержание которых разрабатывались при участии и поддержке экспертов Всемирного банка.

В свою очередь вице-президенты банка Кайл Питерс и Сирил Мюллер отметили заметный прогресс, достигнутый украинским правительством в течение последних 8 месяцев по стабилизации экономики, возобновлении экономического роста, повышении минимальной заработной платы.

Они также заверили в готовности Всемирного банка поддерживать Украину на пути преобразований.

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество, направленное на поддержку реформ, проводимых украинским правительством, а также рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины", - сказал вице-президент Всемирного банка Кайл Питерс.

Как сообщал УНН, антимонопольный комитет с помощью Всемирного банка планирует запустить в Украине Национальную программу развития конкуренции.