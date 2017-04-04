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У Світовому банку порахували обсяг видатків на охорону здоров’я в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сукупний обсяг державних і приватних видатків на охорону здоров’я в Україні становить 7,6 відсотка ВВП. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.

“Реформа охорони здоров’я України важлива. Україна витрачає на цю галузь значні ресурси. Сукупний обсяг видатків державних і приватних видатків на охорону здоров’я становить 7,6 відсотка ВВП і перевищує середньо світове значення для рівня доходів в Україні. Однак система охорони здоров’я все одно залишається поганою”, — зазначив Ф.Хан.

З його слів, система фінансування охорони здоров’я є неефективною та підриває якість медичної допомоги. При цьому основний наголос у бюджеті робиться на фінансуванні стаціонарів та ліжко-місць.

“Україна має приблизно на 40 відсотків більше ліжко-місць у стаціонарах на душу населення, ніж країни ЄС у середньому. Середня тривалість перебування у стаціонарі сягнула в Україні 11,7 дня, тоді як середній показник країн європейського регіону становить 8,6 дня”, — наголосив Ф.Хан.

Як повідомляв УНН, у 2017 році зростання економіки прогнозується на рівні 2%.

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