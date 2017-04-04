Во Всемирном банке посчитали объем расходов на здравоохранение в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Совокупный объем государственных и частных расходов на здравоохранение в Украине составляет 7,6 процента ВВП. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.
"Реформа здравоохранения Украины важна. Украина тратит на эту отрасль значительные ресурсы. Совокупный объем расходов государственных и частных расходов на здравоохранение составляет 7,6 процента ВВП и превышает средне мировое значение для уровня доходов в Украине. Однако система здравоохранения все равно остается плохой", - отметил Ф.Хан.
По его словам, система финансирования здравоохранения является неэффективной и подрывает качество медицинской помощи. При этом основной упор в бюджете делается на финансировании стационаров и койко-мест.
"Украина имеет примерно на 40 процентов больше койко-мест в стационарах на душу населения, чем страны ЕС в среднем. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила в Украине 11,7 дня, тогда как средний показатель стран европейского региона составляет 8,6 дня", - подчеркнул Ф.Хан.
Как сообщал УНН, в 2017 году рост экономики прогнозируется на уровне 2%.