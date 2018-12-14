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У світі зріс попит на українські курятину і яйця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У 2018 році Україна значно розширила географію поставок продукції птахівництва. Про це повідомив глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.

У світі зріс попит на українські курятину і яйця

Спільними зусиллями бізнесу і держави для України тепер відкриті ринки збуту ще в 21 країнах світу, уточнив він.

Зокрема ринки 14 країн відкриті для експорту м'яса птиці (курятини), і 7 країн - для експорту яєць.

За словами Лапи, процес відкриття нових ринків для вітчизняної продукції птахівництва триває, і протягом 2019-2020 років очікується відкриття ринків 24 країн.

Нагадаємо, Україна експортує вітчизняну курятину в 80 країн світу. Тільки з початку року свої ринки відкрили такі країни, як Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.

Раніше повідомлялося, що за останні роки Україна стала одним з головних постачальників курятини в світі, зокрема в ЄС, обігнавши Росію і Канаду.

Головні конкуренти України - Бразилія і Таїланд.

Але за словами головного виробника і постачальника української курятини за кордон - глави МХП ( "Миронівський хлібопродукт") Юрія Косюка, в найближчих планах компанії - вийти на обсяги світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.

Українські Національні Новини

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