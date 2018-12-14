У світі зріс попит на українські курятину і яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У 2018 році Україна значно розширила географію поставок продукції птахівництва. Про це повідомив глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
Спільними зусиллями бізнесу і держави для України тепер відкриті ринки збуту ще в 21 країнах світу, уточнив він.
Зокрема ринки 14 країн відкриті для експорту м'яса птиці (курятини), і 7 країн - для експорту яєць.
За словами Лапи, процес відкриття нових ринків для вітчизняної продукції птахівництва триває, і протягом 2019-2020 років очікується відкриття ринків 24 країн.
Нагадаємо, Україна експортує вітчизняну курятину в 80 країн світу. Тільки з початку року свої ринки відкрили такі країни, як Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.
Раніше повідомлялося, що за останні роки Україна стала одним з головних постачальників курятини в світі, зокрема в ЄС, обігнавши Росію і Канаду.
Головні конкуренти України - Бразилія і Таїланд.
Але за словами головного виробника і постачальника української курятини за кордон - глави МХП ( "Миронівський хлібопродукт") Юрія Косюка, в найближчих планах компанії - вийти на обсяги світових гігантів Brasil Foods і Tyson.
Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.