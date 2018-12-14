В мире вырос спрос на украинские курятину и яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В 2018 году Украина значительно расширила географию поставок продукции птицеводства. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН.
Совместными усилиями бизнеса и государства для Украины теперь открыты рынки сбыта еще в 21 стране мира, уточнил он.
В частности рынки 14 стран открыты для экспорта мяса птицы (курятины), и 7 стран - для экспорта яиц.
По словам Лапы, процесс открытия новых рынков для отечественной продукции птицеводства продолжается, и на протяжении 2019-2020 годов ожидается открытие рынков 24 государств.
Напомним, Украина экспортирует отечественную курятину в 80 стран мира. Только с начала года свои рынки открыли такие страны, как Албания, Гана, Гонконг и Марокко.
Ранее сообщалось, что за последние годы Украина стала одним из главных поставщиков курятины в мире, в частности в ЕС, обогнав Россию и Канаду.
Главные конкуренты Украины - Бразилия и Таиланд.
Но по словам главного производителя и поставщика украинской курятины за рубеж — главы МХП (“Мироновский хлебопродукт”) Юрия Косюка, в ближайших планах компании - выйти на объемы мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.
Справка УНН: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.