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В мире вырос спрос на украинские курятину и яйца

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В 2018 году Украина значительно расширила географию поставок продукции птицеводства. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН.

В мире вырос спрос на украинские курятину и яйца

Совместными усилиями бизнеса и государства для Украины теперь открыты рынки сбыта еще в 21 стране мира, уточнил он.

В частности рынки 14 стран открыты для экспорта мяса птицы (курятины), и 7 стран - для экспорта яиц.

По словам Лапы, процесс открытия новых рынков для отечественной продукции птицеводства продолжается, и на протяжении 2019-2020 годов ожидается открытие рынков 24 государств.

Напомним, Украина экспортирует отечественную курятину в 80 стран мира. Только с начала года свои рынки открыли такие страны, как Албания, Гана, Гонконг и Марокко.

Ранее сообщалось, что за последние годы Украина стала одним из главных поставщиков курятины в мире, в частности в ЕС, обогнав Россию и Канаду.

Главные конкуренты Украины - Бразилия и Таиланд.

Но по словам главного производителя и поставщика украинской курятины за рубеж — главы МХП (“Мироновский хлебопродукт”) Юрия Косюка, в ближайших планах компании - выйти на объемы мировых гигантов Brasil Foods и Tyson

Справка УНН: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.

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