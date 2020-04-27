У світі досліджуються близько 100 вакцин від коронавірусу – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У світі на сьогодні близько 100 досліджень вакцин від коронавірусу, але точної дати коли буде вакцина немає. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Близько 100 вакцин на сьогодні досліджуються. Коли вона буде - я вам теж сказати не можу. Є процес проходження етапів клінічних досліджень, на це треба час. Це відбувається місяцями", - сказала Голубовська.
За її словами, на це треба багато часу, адже треба дослідити не лише вакцини, а також їх ефективність.
Нагадаємо, у Німеччині розпочинають тестувати на добровольцях вакцину проти коронавірусу. На це дав дозвіл Інститут Пауля Ерліха – інститут вакцини і біомедичних лікарських засобів.