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В мире исследуются около 100 вакцин от коронавируса - Голубовская

В мире исследуются около 100 вакцин от коронавируса - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 8226 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В мире на сегодня около 100 исследований вакцин от коронавируса, но точной даты, когда будет вакцина нет. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Около 100 вакцин на сегодня исследуются. Когда она будет - я вам тоже сказать не могу. Есть процесс прохождения этапов клинических исследований, на это надо время. Это происходит месяцами", - сказала Голубовская.

По ее словам, на это нужно много времени, ведь нужно исследовать не только вакцины, а также их эффективность.

Напомним, в Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса. На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха - институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств.

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