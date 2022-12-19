У Сумській області вводять новий графік відключень світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З 6-ї ранку у Сумській області були аварійні відключення електроенергії. Щоб стабілізувати систему та уникнути таких відключень, з 8 ранку 19 грудня "Сумиобленерго" переходять на графіки +2/-4, пише УНН з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
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За словами енергетиків, такі зміни є вимушеним кроком через похолодання та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури під час масового російського ракетного обстрілу, що був минулого тижня, вказав голова ОВА.
Зазначається, що з 8-ї ранку в області будуть вимкнені обидві черги:
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- 2 черга з 08-00 до 10-00
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- 3 черга з 08-00 до 12-00
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Далі відключення будуть згідно з графіком, який затвердили раніше. В ОВА зазначили, що перехід на цей графік дозволить уникнути аварійних відключень. Він діятиме до стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо
Минулої доби окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.