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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Сумській області вводять новий графік відключень світла - ОВА

У Сумській області вводять новий графік відключень світла - ОВА

Київ • УНН

 • 3500869 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. З 6-ї ранку у Сумській області були аварійні відключення електроенергії. Щоб стабілізувати систему та уникнути таких відключень, з 8 ранку 19 грудня "Сумиобленерго" переходять на графіки +2/-4, пише УНН з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Деталі

За словами енергетиків, такі зміни є вимушеним кроком через похолодання та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури під час масового російського ракетного обстрілу, що був минулого тижня, вказав голова ОВА.

Зазначається, що з 8-ї ранку в області будуть вимкнені обидві черги:

  • 2 черга з 08-00 до 10-00
  • 3 черга з 08-00 до 12-00

Далі відключення будуть згідно з графіком, який затвердили раніше. В ОВА зазначили, що перехід на цей графік дозволить уникнути аварійних відключень. Він діятиме до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо

Минулої доби окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.

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