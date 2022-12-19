В Сумской области вводят новый график отключений света - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С 6-и утра в Сумской области были аварийные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать систему и избежать таких отключений, с 8 утра 19 декабря "Сумыоблэнерго" переходят на графики +2/-4, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Детали
По словам энергетиков, такие изменения являются вынужденным шагом из-за похолодания и повреждения объектов критической инфраструктуры во время прошедшего на прошлой неделе массового российского ракетного обстрела, отметил глава ОВА.
Отмечается, что с 8-и утра в области будут выключены обе очереди:
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- 2 очередь с 08-00 до 10-00
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- 3 очередь с 08-00 до 12-00
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Далее отключения будут согласно графику, который был утвержден ранее. В ОВА отметили, что переход на этот график позволит избежать аварийных отключений. Он будет действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним
За прошедшие сутки оккупанты 26 раз обстреляли 2 громады в Сумской области. Под вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской громад.