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В Сумской области вводят новый график отключений света - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. С 6-и утра в Сумской области были аварийные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать систему и избежать таких отключений, с 8 утра 19 декабря "Сумыоблэнерго" переходят на графики +2/-4, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Детали

По словам энергетиков, такие изменения являются вынужденным шагом из-за похолодания и повреждения объектов критической инфраструктуры во время прошедшего на прошлой неделе массового российского ракетного обстрела, отметил глава ОВА.

Отмечается, что с 8-и утра в области будут выключены обе очереди:

  • 2 очередь с 08-00 до 10-00
  • 3 очередь с 08-00 до 12-00

Далее отключения будут согласно графику, который был утвержден ранее. В ОВА отметили, что переход на этот график позволит избежать аварийных отключений. Он будет действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты 26 раз обстреляли 2 громады в Сумской области. Под вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской громад.

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