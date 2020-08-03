У Сумській області розслідують обставини смертельної ДТП

"Подія сталася 1-го серпня, близько другої ночі, на автодорозі між двома селами Лебединського району. В результаті аварії загинув 38-річний водій "вазівки", що з‘їхала у кювет і там перекинулась", – йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України, в рамках якого призначено ряд експертних досліджень.

"Досудове розслідування триває, встановлюються причини та обставини аварії", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, у ДТП, що сталася цієї ночі на трасі у Київській області, загинуло четверо людей.