В Сумской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Сумской области расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Происшествие случилось 1 августа, около двух часов ночи на автодороге между двумя селами Лебединского района. В результате аварии погиб 38-летний водитель "ВАЗа", который съехал в кювет и там перевернулся", - говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований.
"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства аварии", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в ДТП, которое произошло ночью на трассе в Киевской области, погибли четыре человека.