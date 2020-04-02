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У Сумській області кількість випадків коронавірусу зросла до 26

У Сумській області кількість випадків коронавірусу зросла до 26

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Сумщині зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 2 з них - летальні. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОДА, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що на Сумщині 26 офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За останню добу діагноз підтвердили у 7 жителів Сумщини: 5 осіб з Кролевецького району та 2 — з Шостки.

“Із усіх 26 хворих на CОVID-19 16 — повернулися з-за кордону, з Чехії та Грузії прибули по 1 особі, з Росії — 2 особи. По чотири особи прилетіли з Італії та Іспанії. Ще 8 осіб заразилися від них. Крім того, 2 особи захворіли перед прибуттям у нашу державу. На Сумщині вони відразу були госпіталізовані й знаходяться на лікуванні”, — повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.

Нагадаємо, В Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.

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