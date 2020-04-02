В Сумской области количество случаев коронавируса возросло до 26
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Сумской области зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 2 из них - летальные. Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА, передает УНН.
В сообщении отмечается, что в Сумской области 26 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердили у 7 жителей Сумской области: 5 человек из Кролевецкого района и 2 - из Шостки.
"Из всех 26 больных CОVID-19 16 - вернулись из-за границы, из Чехии и Грузии прибыли по 1 человеку, из России - 2 человека. По четыре человека прилетели из Италии и Испании. Еще 8 человек заразились от них. Кроме того, 2 человека заболели перед прибытием в нашу страну. В Сумской области они сразу были госпитализированы и находятся на лечении", - сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.