У Сумській області горів готель, людей евакуювали

“22 листопада о 16:42 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про загоряння покрівлі в будівлі п’ятиповерхового готелю вул. Ціолковського в м. Глухів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідували через годину, о 17:43. Причина пожежі встановлюється.

“Евакуйовано 26 людей. Загиблі та постраждалі відсутні. Вогнем пошкоджено перекриття та обрешітку покрівлі на площі до 25 кв. м”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі горіла адміністративна будівля навчального закладу, постраждалих немає.