У Сумській області горів готель, людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Сумщині під час пожежі з п’ятиповерхового готелю евакуювали 26 людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає УНН.
“22 листопада о 16:42 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про загоряння покрівлі в будівлі п’ятиповерхового готелю вул. Ціолковського в м. Глухів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідували через годину, о 17:43. Причина пожежі встановлюється.
“Евакуйовано 26 людей. Загиблі та постраждалі відсутні. Вогнем пошкоджено перекриття та обрешітку покрівлі на площі до 25 кв. м”, — повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі горіла адміністративна будівля навчального закладу, постраждалих немає.