В Сумской области горел отель, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Сумской области во время пожара из пятиэтажного отеля эвакуировали 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает УНН.
“22 ноября в 16:42 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в г. Глухов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидировали через час, в 17:43. Причина пожара устанавливается.
“Эвакуированы 26 человек. Погибшие и пострадавшие отсутствуют. Огнем повреждены перекрытия и обрешетка кровли на площади до 25 кв. м”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге горело административное здание учебного заведения, пострадавших нет.