У Сумах пролунав вибух: спрацювала ППО
Київ • УНН
У місті Суми пролунав вибух, який почули місцеві жителі. Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко підтвердив, що це була робота протиповітряної оборони.
Жителі Сум чули вибух. Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що спрацювала ППО, передає УНН.
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"Суспільне" повідомляло, що у Сумах пролунав вибух.
Перед цим у ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.
Пізніше керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про роботу ППО.
Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині24.08.24, 17:10 • 28294 перегляди