В Сумах прогремел взрыв: сработала ПВО
Киев • УНН
В городе Сумы прогремел взрыв, который услышали местные жители. Председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко подтвердил, что это была работа противовоздушной обороны.
Жители Сум слышали взрыв. Председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, что сработала ПВО, передает УНН.
Детали
"Суспільне" сообщало, что в Сумах прогремел взрыв.
Перед этим в ВС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Существовала угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.
Позже руководитель Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил о работе ППО.
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