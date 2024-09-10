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У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ

У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24299 перегляди

У Сумах повідомляють про вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та Сумщині, оголошено повітряну тривогу в цих областях.

У Сумах повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та Сумщині, передає УНН

Деталі

У Сумах було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Раніше у Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.

На Сумщині та Донеччині оголошена повітряна тривога. 

рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок10.09.24, 09:39 • 20858 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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