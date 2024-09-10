У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах повідомляють про вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та Сумщині, оголошено повітряну тривогу в цих областях.
У Сумах повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та Сумщині, передає УНН.
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У Сумах було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше у Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.
На Сумщині та Донеччині оголошена повітряна тривога.
рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок10.09.24, 09:39 • 20858 переглядiв