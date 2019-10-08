У Сумах чоловік упав з балкону і нахромився на арматуру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Сумах на вул. Заливній чоловік впав з балкону 4-го поверху дев’ятиповерхового будинку і нахромився на арматуру. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
“Встановлено, що постраждалий тулубом нахромився на опору прибудинкової огорожі. Щоб ще більше не травмувати чоловіка довелось працювати вкрай обережно. Спецобладанням рятувальники спочатку зняли секцію огорожі, що заважала проведенню операції, а вже потім зрізали і саму арматуру на яку нахромився постраждалий. У такому положенні чоловіка на ношах перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги, що доправив його до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Для проведення рятувальної операції залучалось 5 чоловік особового складу на 2 одиницях техніки.
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