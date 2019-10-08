В Сумах мужчина выпал с балкона и упал на арматуру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Сумах на ул. Заливной мужчина выпал с балкона 4-го этажа девятиэтажного дома и упал на арматуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
"Установлено, что пострадавший туловищем упал на опору придомового ограждения. Чтобы еще больше не травмировать мужчину пришлось работать крайне осторожно. Спецтехникой спасатели сначала сняли секцию забора, что мешала проведению операции, а потом срезали и саму арматуру на которую налетел пострадавший. В таком положении мужчину на носилках перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, доставил его в больницу", - говорится в сообщении.
Для проведения спасательной операции привлекалось 5 человек личного состава на 2 единицах техники.
Напомним, в Шевченковском районе Запорожья ребенок выпал из окна многоэтажки и умер.