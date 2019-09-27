У Запоріжжі півторарічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

"Півторарічна дитина впала з шостого поверху багатоповерхівки та від отриманих травм померла", - розповіли у відділі комунікації.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині 6-річний хлопчик випав із вікна третього поверху.