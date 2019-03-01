У Сумах через порив водомережі декілька вулиць міста залишилися без води

Так, у "Міськводоканалі" зазначили, що у зв'язку з проведенням робіт з ліквідації пориву водопроводу діаметром 400 мм по вул. Героїв Крут, 54-54А сьогодні об 11:30 припинено водопостачання будинків по вул. Інтернаціоналістів, вул. Героїв Крут, вул. Івана Сірка, вул. Заливна, пр-т. Михайла Лушпи, вул. Прокоф'єва 36, 48А, 38/3, вул. Харківська 26/1, 24, 40, 31, 33, 39, 41, 43.



У "Міськводоканалі" додали, що водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт.



Нагадаємо, майже 9% проб питної води із централізованих джерел водопостачання в Україні не відповідають вимогам.