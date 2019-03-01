В Сумах из-за порыва водосети несколько улиц города остались без воды

Так, в "Горводоканале" отметили, что в связи с проведением работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Героев Крут, 54-54А сегодня в 11:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Интернационалистов, ул. Героев Крут, ул. Ивана Сирко, ул. Заливная, пр-т. Михаила Лушпы, ул. Прокофьева 36, 48А, 38/3, ул. Харьковская 26/1, 24, 40, 31, 33, 39, 41, 43.



В "Горводоканал" добавили, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.



Напомним, около 9% проб питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в Украине не соответствуют требованиям.