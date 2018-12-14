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У суді пояснили, чому скасували арешт рахунків фірм близьких до Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський районний суд повідомив, що не знав про те, що фірми, арешт рахунків яких скасували, пов’язані з оточенням президента-втікача Віктора Януковича. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Печерського районного суду Києва, розміщеного у Facebook, передає УНН.

У суді пояснили, чому скасували арешт рахунків фірм близьких до Януковича

“Рішеннями слідчих суддів в період з 06.11.2018 по 05.12.2018 року скасовано арешти на грошові кошти ТОВ „ГЕНДАЛЬФ“, ТОВ „ЕКОТРЕЙД 2016“, ТОВ „ІН-ТОМ“, ТОВ „АСКОР-ІНВЕСТ“, ТОВ „ФІГАРО ЕВОЛЮШН“, накладені судом протягом червня-вересня 2018 року. Повідомляємо, що в жодних документах щодо вказаних осіб, наданих до суду органом досудового розслідування зазначене прізвище не вказувалось”, — йдеться в повідомленні.

Прес-служба також вказала на те, що правохоронні органи не звертались до суду про повторний арешт рахунків цих фірм.

“Крім того, представники органу розслідування, які відповідальні за доведення перед судом необхідності арешту, в судові засідання не з’явились. Також правоохоронні органи й не зверталися до суду про повторний арешт коштів, як це відбувається практично в щоденній практиці органів слідства в подібних випадках, додавши нові переконливі докази суду”, — зазначили в суді.

Нагадаємо, колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінують вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК України.

Як повідомляв УНН, у квітні 2017 року було завершено спецконфіскацію “грошей Януковича”. Суд ухвалив рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, які зберігались у вигляді грошей та цінних паперів.

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