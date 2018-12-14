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В суде объяснили, почему отменили арест счетов фирм близких к Януковичу

Киев • УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд сообщил, что не знал о том, что фирмы, арест счетов которых отменили, связанные с окружением президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Печерского районного суда Киева, опубликованного в Facebook, передает УНН.

В суде объяснили, почему отменили арест счетов фирм близких к Януковичу

"Решениями следственных судей в период с 06.11.2018 по 05.12.2018 года отменено аресты на денежные средства ООО "Гэндальф", ООО "ЭКОТРЕЙД 2016", ООО "ІН-ТОМ", ООО "АСКОР-ИНВЕСТ", ООО "ФИГАРО Эволюшн", наложенные судом в течение июня-сентября 2018 года. Сообщаем, что в ни в каких документах относительно указанных лиц, предоставленных в суд органом досудебного расследования, указанная фамилия не указывалась", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также указала на то, что правоохранительных органы не обращались в суд о повторном аресте счетов этих фирм.

"Кроме того, представители органа расследования, которые ответственны за доведение перед судом необходимости ареста, на судебные заседания не явились. Также правоохранительные органы и не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях, добавив новые убедительные доказательства суд", - отметили в суде.

Напомним, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

Как сообщал УНН, в апреле 2017 года было завершено спецконфискацию "денег Януковича". Суд принял решение о конфискации 1,5 млрд долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, которые хранились в виде денег и ценных бумаг.

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