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У суді оприлюднили повторну експертизу в справі генерала Назарова

У суді оприлюднили повторну експертизу в справі генерала Назарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Дніпровському апеляційному суді було досліджено матеріали повторної експертизи у справі генерал-майора Віктора Назарова, якого засуджено до семи років позбавлення волі через катастрофу Іл-76. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу України.

Повідомляється, що сьогодні суд продовжив розгляд апеляційної скарги захисту генерал-майору Віктора Назарова на вирок Павлоградського міськрайонного суду, який засудив його до 7 років ув'язнення через катастрофу Іл-76.

"У судовому засіданні було досліджено матеріали експертизи, яку проведено Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, вислухано доповнення та думку учасників процесу з приводу проведеної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Також колегія суддів ухвалила зобов'язати Офіс Генерального прокурора надати у наступне засідання додаткові матеріали кримінального провадження, які знаходяться в Офісі Генерального прокурора.

Повідомляється, що наступне судове засідання призначене на 24 вересня 2020 року.

Нагадаємо, у 2017 році Апеляційний суд Дніпропетровської області розпочав розгляд апеляційної скарги на вирок генерал-майору Віктору Назарову, якого Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровщини визнав винним у недбалості у справі про збиття літака Іл-76, внаслідок якого загинуло 49 людей.

Як повідомлялося, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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