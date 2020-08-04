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В суде обнародовали повторную экспертизу по делу генерала Назарова

В суде обнародовали повторную экспертизу по делу генерала Назарова

Киев  •  УНН

 • 22415 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепровском апелляционном суде были исследованы материалы повторной экспертизы по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам лишения свободы за катастрофу Ил-76. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.

Сообщается, что сегодня суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы защиты генерал-майору Виктору Назарова на приговор Павлоградского горрайонного суда, который приговорил его к 7 годам заключения за катастрофу Ил-76.

"В судебном заседании были исследованы материалы экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, выслушаны дополнения и мнение участников процесса по поводу проведенной экспертизы", - говорится в сообщении.

Также коллегия судей приняла обязать Офис Генерального прокурора предоставить в следующее заседание дополнительные материалы уголовного производства, которые находятся в Офисе Генерального прокурора.

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 24 сентября 2020 года.

Напомним, в 2017 году Апелляционный суд Днепропетровской области начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской признал виновным в халатности по делу о сбивании самолета Ил-76, в результате которого погибли 49 человек.

Как сообщалось, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивании Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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