У судді Голосіївського райсуду під час затримання знайшли незареєстрований пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака під час затримання на отриманні хабара виявили незареєстрований бойовий пістолет. Про це сказав сьогодні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина під час представлення у Вищій раді правосуддя клопотання керівника САП про надання дозволу на утримання судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака під вартою, передає УНН.
«Також під час затримання було виявлено бойовий пістолет незареєстрований, що також є окремим предметом розгляду і дослідження. Тому ми вважаємо, що є обґрунтовані ризики і підстави для надання згоди на утримання під вартою, в тому числі, розгляду питання щодо виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказав прокурор.
Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.