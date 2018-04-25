У судді Голосіївського райсуду під час затримання знайшли незареєстрований пістолет

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака під час затримання на отриманні хабара виявили незареєстрований бойовий пістолет. Про це сказав сьогодні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина під час представлення у Вищій раді правосуддя клопотання керівника САП про надання дозволу на утримання судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака під вартою, передає УНН.