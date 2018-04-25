У судьи Голосеевского райсуда при задержании нашли незарегистрированный пистолет

“Также при задержании был обнаружен боевой пистолет незарегистрированный, что также является отдельным предметом рассмотрения и исследования. Поэтому мы считаем, что есть обоснованные риски и основания для предоставления согласия на содержание под стражей, в том числе, рассмотрения вопроса об исключительной мере пресечения в виде содержания под стражей”, — сказал прокурор.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".