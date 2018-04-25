У судьи Голосеевского райсуда при задержании нашли незарегистрированный пистолет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. У судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака во время задержания при получении взятки обнаружили незарегистрированный боевой пистолет. Об этом сказал сегодня прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина во время представления в Высшем совете правосудия ходатайство руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание судьи Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака под стражей, передает УНН.
“Также при задержании был обнаружен боевой пистолет незарегистрированный, что также является отдельным предметом рассмотрения и исследования. Поэтому мы считаем, что есть обоснованные риски и основания для предоставления согласия на содержание под стражей, в том числе, рассмотрения вопроса об исключительной мере пресечения в виде содержания под стражей”, — сказал прокурор.
Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.
Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".