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У Судані 27 людей засудили до страти за вбивство протестувальника

У Судані 27 людей засудили до страти за вбивство протестувальника

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Суд у Судані засудив до смертної кари 27 співробітників служби безпеки за катування та вбивство затриманого мітингувальника під час протесту проти колишнього президента країни Омара аль-Башира. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

"Суд у Судані засудив 27 співробітників служби безпеки Судану до смертної кари за катування та вбивство мітингувальника, якого затримали під час повстання проти... Омара аль-Башира на початку цього року", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що смерть шкільного вчителя Ахмеда аль-Хаіра стала ключовим моментом у повстанні, яке в результаті призвело до відсторонення від влади аль-Башира.

Нагадаємо, 20 грудня тисячі громадян Судану зіткнулися з поліцією на вулицях міста Атбара, протестуючи проти політики уряду, корупції та високих цін.

Також нагадаємо, суд засудив колишнього президента Судану Омара аль-Башира, відстороненого від влади у квітні, до двох років ув’язнення за звинуваченням у корупції і відмиванні грошей.

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