У Судані 27 людей засудили до страти за вбивство протестувальника

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Суд у Судані засудив до смертної кари 27 співробітників служби безпеки за катування та вбивство затриманого мітингувальника під час протесту проти колишнього президента країни Омара аль-Башира. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.