У Судані 27 людей засудили до страти за вбивство протестувальника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Суд у Судані засудив до смертної кари 27 співробітників служби безпеки за катування та вбивство затриманого мітингувальника під час протесту проти колишнього президента країни Омара аль-Башира. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
"Суд у Судані засудив 27 співробітників служби безпеки Судану до смертної кари за катування та вбивство мітингувальника, якого затримали під час повстання проти... Омара аль-Башира на початку цього року", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що смерть шкільного вчителя Ахмеда аль-Хаіра стала ключовим моментом у повстанні, яке в результаті призвело до відсторонення від влади аль-Башира.
Нагадаємо, 20 грудня тисячі громадян Судану зіткнулися з поліцією на вулицях міста Атбара, протестуючи проти політики уряду, корупції та високих цін.
Також нагадаємо, суд засудив колишнього президента Судану Омара аль-Башира, відстороненого від влади у квітні, до двох років ув’язнення за звинуваченням у корупції і відмиванні грошей.