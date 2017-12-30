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У СЦКК підрахували кількість обстрілів бойовиків за час новорічного перемир'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомила, що з початку перемир'я, встановленого на час різдвяних та новорічних свят з 23 грудня, зафіксовано 39 обстрілів НЗФ ОРДО/ОРЛО позицій підрозділів ЗС України в зоні проведення АТО, у тому числі 10 – із застосуванням озброєнь, заборонених мінськими домовленостями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.

У СЦКК підрахували кількість обстрілів бойовиків за час новорічного перемир'я

"Українська сторона СЦКК інформує, що, незважаючи на домовленості, щодо встановленого на час різдвяних та новорічних свят режиму припинення вогню, бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують здійснювати провокативні обстріли, у тому числі зі зброї, яка має бути відведеною від лінії зіткнення відповідно до мінських домовленостей. Так, усього з 00:00 23.12.2017 з моменту оголошення безстрокового припинення вогню, українською стороною СЦКК зафіксовано 39 обстрілів НЗФ ОРДО/ОРЛО позицій підрозділів ЗС України в зоні проведення АТО, у тому числі 10 – із застосуванням озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найгарячіше було на луганському напрямку.

"Упродовж минулого тижня НЗФ ОРДО/ОРЛО активно застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів позицій наших військових із артилерії великих калібрів, у тому числі реактивних систем залпового вогню, та танків українською стороною СЦКК не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

За цей період, як повідомляється, значно активізувалась ворожі снайпери НЗФ ОРДО/ОРЛО - зафіксовано 7 випадків. 

"Українська сторона СЦКК пов’язує ведення провокативних обстрілів позицій підрозділів ЗС України з боку НЗФ ОРДО/ОРЛО з намаганням спровокувати вогонь у відповідь та перекласти з себе відповідальність за порушення "новорічного перемир’я". Українська сторона СЦКК наголошує: підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, безумовно дотримуються мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму "тиші" по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

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