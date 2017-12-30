У СЦКК підрахували кількість обстрілів бойовиків за час новорічного перемир'я

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомила, що з початку перемир'я, встановленого на час різдвяних та новорічних свят з 23 грудня, зафіксовано 39 обстрілів НЗФ ОРДО/ОРЛО позицій підрозділів ЗС України в зоні проведення АТО, у тому числі 10 – із застосуванням озброєнь, заборонених мінськими домовленостями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.