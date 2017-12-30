В СЦКК подсчитали количество обстрелов боевиков за время новогоднего перемирия

"Украинская сторона СЦКК информирует, что, несмотря на договоренности, по установленному на время рождественских и новогодних праздников режиму прекращения огня, боевики НВФ ОРДО/ОРДЛО продолжают осуществлять провокационные обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведенно от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями. Так, всего с 00:00 23.12.2017 с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов НВФ ОРДО/ОРДЛО позиций подразделений ВС Украины в зоне проведения АТО, в том числе 10-ть с применением вооружений, запрещенных минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Указано, что горячее ввсего было на луганском направлении.

"В течение прошлой недели НВФ ОРДО/ОРДЛО активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелы позиций наших военных из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня, и танков украинской стороной СЦКК не зафиксировано", - говорится в сообщении.

За этот период, как сообщается, значительно активизировалась вражеские снайперы НВФ ОРДО/ОРДЛО - зафиксировано 7 случаев.

"Украинская сторона СЦКК связывает ведение провокационных обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ ОРДО/ОРДЛО с попыткой спровоцировать огонь и отвести от себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия". Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведение АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на ​​грязные провокации пророссийских террористических войск", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря боевики совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.