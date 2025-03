У Стразбурзі обговорили втілення угоди про асоціацію Україна-ЄС

За словами М.Іонової, це одна з ключових платформ, яка об’єднує зусилля депутатів ВР та Європарламенту, і сприяє втіленню угоди про асоціацію Україна-ЄС.

“Разом із колегам із ЄС вчора обговорили безпекову ситуацію, Мінські домовленості, гуманітарну ситуацію, а також Крим після трьох років окупації”, — написала вона.

Також нардеп повідомила, що на засіданні комітету обговорювались питання імплементації угоди про асоціацію, зокрема, про законодавчий пакет, напрацьований українським парламентом спільно з урядом.

“Окремо зупинилися на необхідності реформування парламенту, зокрема посилення спроможності та повноважень Комітету з питань європейської інтеграції. Розповіли про план спільних засідань із представниками паливноенергетичного, агропромислового, екологічного комплексів, де проблемні законопроекти будемо обговорювати разом з експертами. Обговорили гостру проблему ринку деревини і розроблену української стороною концепцію реформування лісового господарства. Відзначили, що дуже очікуємо від колег Європейського парламенту завершити питання з торговими преференціями, визначення яких затягнулося на 2 роки. Наші колеги відмітили, що дана затримка була до 2014 року, наразі знайдуть рішення в найкоротші строки”, — написала М.Іонова.

За її словами, також обговорювалось питання політики безпеки у світлі загострення ситуації на Сході України.

“Ми наголосили на ескалації конфлікту за останні два місяці, використання російсько-терористичними військами реактивних систем залпового вогню і важкого озброєння, обстріли житлових кварталів та гуманітарних цілей”, — зазначила нардеп.

Вона підкреслила, що загострення ескалації є не тільки порушенням мінських угод, їх можна кваліфікувати, як воєнні злочини. Вона також зазначила, що система моніторингу на Сході України має бути змінена.

“Крим! Ганебні порушення міжнародного права, порушення всіх існуючих міжнародних конвенцій по правам людини. Ми наполягаємо на доступі офіційних моніторинговий місій, The UN Human Rights Monitoring Mission, the OSCE Human Rights Assessment Mission on Crimea, а також комісара Ради Європи по правам людини”, — написала М.Іонова.

Нагадаємо, у ВР запропонували кваліфікувати як держзраду підтримку самопроголошених республік.