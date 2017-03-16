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В Страсбурге обсудили воплощение соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Страсбурге обсудили воплощение соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Киев • УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На заседании парламентского комитета ассоциации Европарламента обсудили воплощение соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Мария Ионова, которая вместе с коллегами принимает участие в очередной сессии комитета, передает УНН.

По словам М.Ионовой, это одна из ключевых платформ, которая объединяет усилия депутатов ВР и Европарламента, и способствует воплощению соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Вместе с коллегам из ЕС вчера обсудили ситуацию с безопасностью, Минские договоренности, гуманитарную ситуацию, а также Крым после трех лет оккупации", - написала она.

Также нардеп сообщила, что на заседании комитета обсуждались вопросы имплементации соглашения об ассоциации, в частности, о законодательном пакет, наработанный украинским парламентом совместно с правительством.

"Отдельно остановились на необходимости реформирования парламента, в частности усиление способности и полномочий Комитета по вопросам европейской интеграции. Рассказали о плане совместных заседаний с представителями топливно-энергетического, агропромышленного, экологического комплексов, где проблемные законопроекты будем обсуждать вместе с экспертами. Обсудили острую проблему рынка древесины и разработанную украинской стороной концепцию реформирования лесного хозяйства. Отметили, что очень ожидаем от коллег Европейского парламента завершить вопрос с торговыми преференциями, определение которых затянулось на 2 года. Наши коллеги отметили, что данная задержка была до 2014 года, пока найдут решение в кратчайшие сроки", - написала М.Ионова.

По ее словам, также обсуждался вопрос политики безопасности в свете обострения ситуации на Востоке Украины.

"Мы отметили эскалацию конфликта за последние два месяца, использование российско-террористическими войсками реактивных систем залпового огня и тяжелого вооружения, обстрелы жилых кварталов и гуманитарных целей", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что обострение эскалации является не только нарушением минских соглашений, их можно квалифицировать как военные преступления. Она также отметила, что система мониторинга на Востоке Украины должна быть изменена.

"Крым! Позорные нарушения международного права, нарушение всех существующих международных конвенций по правам человека. Мы настаиваем на доступе официальных мониторинговый миссий, The UN Human Rights Monitoring Mission, the OSCE Human Rights Assessment Mission on Crimea, а также комиссара Совета Европы по правам человека", - написала М.Ионова.

Напомним, в ВР предложили квалифицировать как госизмену поддержку самопровозглашенных республик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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