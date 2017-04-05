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У Страсну суботу до Києва доставлять Благодатний вогонь із Єрусалима

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова інформаційно-просвітницького відділу Київської єпархії Української Православної Церкви єпископ Миколай (Почтовий) розповів на прес-конференції про основні події Страсного тижня та анонсував найголовніші великодні заходи УПЦ, передає УНН.

“У Страсну п’ятницю, 14 квітня, до Ізраїлю, до міста Єрусалима вирушить делегація Української Православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм для зустрічі Благодатного вогню. Після того, як у Страсну суботу, 15 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться сходження Благодатного вогню, він у той же день буде доставлений до Києва, у Києво-Печерську Лавру”, — повідомив єпископ.

Також він зазначив, що в суботу о 23.00 Благодатний вогонь будуть роздавати тим, хто прибуде до Лаври, у тому числі представникам єпархій УПЦ, міст і сіл України.

О 23.30 у Києво-Печерській Лаврі розпочнеться святкове Пасхальне богослужіння.

Крім того, єпископ Миколай розповів, що 14 квітня, у Велику п’ятницю, в Єрусалимі вперше відбудеться місія під назвою “Господнім шляхом у молитві за Україну”. Українські віряни проведуть масштабну хресну ходу Шляхом Скорботи (Via Dolorosa), під час якої нестимуть копії 100 чудотворних ікон Богородиці з усіх куточків України та звершать соборну молитву за нашу країну і народ.

Традиційно хресну ходу Шляхом Скорботи очолює Єрусалимський Патріарх.

Нагадаємо, з 27 лютого у православних християн триває Великий піст.

Українські Національні Новини

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