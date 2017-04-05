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В Страстную субботу в Киев доставят Благодатный огонь из Иерусалима

В Страстную субботу в Киев доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 13107 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель информационно-просветительского отдела Киевской епархии Украинской Православной Церкви епископ Николай (Почтовый) рассказал на пресс-конференции об основных событиях Страстной недели и анонсировал главные пасхальные мероприятия УПЦ, передает УНН.

“В Страстную пятницу, 14 апреля, в Израиль, в город Иерусалим отправится делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием для встречи Благодатного огня. После того, как в Страстную субботу, 15 апреля, в Храме Гроба Господня состоится схождение Благодатного огня, он в тот же день будет доставлен в Киев, в Киево-Печерскую Лавру”, – сообщил епископ.

Также он отметил, что в субботу в 23.00 Благодатный огонь будут раздавать тем, кто прибудет в Лавру, в том числе представителям епархий УПЦ, городов и сел Украины.

В 23.30 в Киево-Печерской Лавре начнется праздничное Пасхальное богослужение.

Кроме того, епископ Николай рассказал, что 14 апреля, в Великую пятницу, в Иерусалиме впервые состоится миссия под названием “Господним путем в молитве за Украину”. Украинские верующие проведут масштабный крестный ход Путем Скорби (Via Dolorosa), во время которого будут нести копии 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины и совершат соборную молитву за нашу страну и народ.

Традиционно крестный ход Путем Скорби возглавляет Иерусалимский Патриарх.

Напомним, с 27 февраля у православных христиан продолжается Великий пост.

Украинские Национальные Новости

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