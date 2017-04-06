У столиці з'явиться 10 нових зелених зон

Парк відпочинку планують обладнати в Оболонському районі. Земельна ділянка розміром 2,55 гектара знаходиться на вулиці Богатирська.

«З метою збереження насаджень та раціонального використання земельних ресурсів, виникає об’єктивна необхідність створити парк відпочинку на вулиці Богатирській, на північ від затоки Верблюд. Облаштування там зеленої зони не лише покращить благоустрій району, але і убезпечить земельну ділянку від забудов», – зазначив суб’єкт подання даного рішення депутат Київради Владислав Михайленко.

Рішення передбачає можливість залучення коштів меценатів для проведення благоустрою території та облаштування парку.

А за наступними адресами облаштують сквери:

- на просп. В. Маяковського, 21-Г у Деснянському районі;

- на вул. Оноре де Бальзака, №№12, 14 у Деснянському районі;

- на вул. Братиславській, 38 у Деснянському районі;

- на вул. Олександра Мишуги, 5 у Дарницькому районі;

- на вул. Вишняківській, 12 у Дарницькому районі;

- на вул. Лариси Руденко, 8-а у Дарницькому районі;

- на вул. Героїв Дніпра, 20а, 20б, 20в, 22а в Оболонському районі;

- на площі Оболонській, 6 в Оболонському районі;

- на вул. Північній біля будинків №2-б, №2-в та №2-г в Оболонському районі.

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