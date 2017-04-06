В столице появится 10 новых зеленых зон

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в столице парка и девяти скверов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 гектара находится на улице Богатырская.

“С целью сохранения насаждений и рационального использования земельных ресурсов, возникает объективная необходимость создать парк отдыха на улице Богатырской, к северу от залива Верблюд. Обустройство там зеленой зоны не только улучшит благоустройство района, но и обезопасит земельный участок от застроек ”, - отметил субъект представления данного решения депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

Решение предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.

А по следующим адресам обустроят скверы:
— на ул. В. Маяковского, 21-Г в Деснянском районе;
— на ул. Оноре де Бальзака, №№ 12, 14 в Деснянском районе;
— на ул. Братиславской, 38 в Деснянском районе;
— на ул. Александра Мишуги, 5 в Дарницком районе;
— на ул. Вишняковской, 12 в Дарницком районе;
— на ул. Ларисы Руденко, восьмой в Дарницком районе;
— на ул. Героев Днепра, 20а, 20б, 20в, 22а в Оболонском районе;
— на площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;
— на ул. Северной возле домов № 2-б, № 2-в и № 2-г в Оболонском районе.

Как сообщал УНН, два столичных театра получили новые названия.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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