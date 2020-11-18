У столиці зранку утворилися незначні затори

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Олени Теліги, Набережно-Рибальській, Свято-Покровській, Новокостянтинівській.

Окрім того, ускладнено рух проспектом Валерія Лобановського, проспектом Академіка Палладіна, бульваром Академіка Вернадського.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Визволителів, Броварському проспекті, Дарницькому та Харківському шосе та бульвару Перова.

Рух на мостах — Дарницькому, Південному, Патона, Метро та Північному мосту — ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, що на 18 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол.