В столице утром образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Утром, по состоянию на 8:00, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Свято-Покровской, Новоконстантиновской.
Кроме того, затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского, проспектом Академика Палладина, бульваром Академика Вернадского.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Освободителей, Броварском проспекте, Дарницком и Харьковском шоссе и бульваре Перова.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона, Метро и Северном мосту - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, что на 18 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.