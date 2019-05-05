У столиці завтра обмежать рух на одній вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Завтра, 6 травня частково обмежать рух транспорту на вул. Короленківській — від вул. Жилянської до вул. Ділової у Києві. Про це УНН повідомили у КК “Київавтодор”.
6 травня із 07:00 до 20:00 у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на вул. Короленківській на ділянці від вул. Жилянської до вул. Ділової буде частково обмежено рух транспорту.
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати роботам.