В столице завтра ограничат движение на одной улице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Завтра 6 мая частично ограничат движение транспорта на ул. Короленковской - от ул. Жилянской до ул. Деловой в Киеве. Об этом УНН провидомилы в КК "Киевавтодор".
6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать работам.