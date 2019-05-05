В столице завтра ограничат движение на одной улице

6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать работам.