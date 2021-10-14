У столиці завершилась багатотисячна хода до Дня захисників і захисниць України: жодних правопорушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Києві завершилась хода з нагоди Дня захисників і захисниць України. Правопорушень допущено не було, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Поліції Києва.
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“У столиці завершилася хода з нагоди Дня захисників і захисниць України”, — повідомили в полції.
“У заходах взяли участь близько п’яти тисяч громадян. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, жодних правопорушень під час заходів за масової участі громадян не допущено”, — зазначили правоохоронці.
Деталі
У пресслужбі нагадали, що 14 жовтня, у зв’язку з проведенням запланованих масових заходів, правоохоронці посилено патрулювали вулиці міста та громадські місця з метою недопущення порушень публічного порядку та карантинних обмежень.
Громадський порядок забезпечували співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб системи МВС.
Наразі поліцейські продовжують нести службу по забезпеченню публічної безпеки і порядку на території столиці.
Що було раніше
У центрі Києві сьогодні пройшла акція до Дня захисників України та свята Покрови — Марш нації.
Марш почався з мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після цього колона рушила на Майдан Незалежності. Серед учасників та організаторів акції — представники Національного Корпусу, який вивів найбільшу колону, “Свободи”, Правого сектору та інших рухів. До маршу долучилися значна кількість ветеранів та звичайних громадян.
Додамо
В Україні 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.