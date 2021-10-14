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“Свободу патріотам, тюрми колаборантам”: у Києві триває Марш Нації

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У центрі Києві розпочалася акція до Дня захисників України та свята Покрови - Марш нації. Колона учасників маршу пройде головними вулицями столиці від парку ім. Т. Шевченка, передає УНН.

Деталі

Марш почався з мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після цього колона рушила на Майдан Незалежності. Серед учасників та організаторів акції - представники Національного Корпусу, який вивів найбільшу колону, “Свободи”, Правого сектору та інших рухів. До маршу долучилися значна кількість ветеранів та звичайних громадян.

Очікується, що після мітингу на Майдані Марш Нації вшанує пам’ять загиблих борців за Україну на Алеї Небесної сотні та проведе акцію протесту під гаслом “Свободу патріотам, тюрми колаборантам”. Від Володимира Зеленського вимагатимуть припинення політичних переслідувань щодо ветеранської та патріотичної спільноти, а також корекції державної політики щодо окупованих територій, зокрема ухвалення закону про колаборантів.

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