"Свободу патриотам, тюрьмы коллаборационистами": в Киеве проходит Марш Нации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В центре Киева началась акция ко Дню защитников Украины и праздника Покрова - Марш нации. Колонна участников марша пройдет по главным улицам столицы от парка им. Т. Шевченко, передает УНН.
Детали
Марш начался с митинга у памятника Тарасу Шевченко, после этого колонна двинулась на Майдан Независимости. Среди участников и организаторов акции - представители Национального Корпуса, который вывел самую большую колонну, "Свободы", Правого сектора и других движений. К маршу присоединились значительное количество ветеранов и обычных граждан.
Ожидается, что после митинга на Майдане Марш Нации почтит память погибших борцов за Украину на Аллее Небесной сотни и проведет акцию протеста под лозунгом "Свободу патриотам, тюрьмы коллаборационистами". От Владимира Зеленского будут требовать прекращения политических преследований относительно ветеранского и патриотического сообщества, а также коррекции государственной политики в отношении оккупированных территорий, в частности принятия закона о коллаборационистах.