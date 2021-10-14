В столице завершилась многотысячное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины: никаких правонарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Киеве завершилась шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Правонарушений допущено не было, пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева.
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"В столице завершилось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - сообщили в полции.
"В мероприятиях приняли участие около пяти тысяч граждан. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, никаких правонарушений во время мероприятий с массовым участием граждан не допущено", - отметили правоохранители.
Детали
В пресс-службе напомнили, что 14 октября в связи с проведением запланированных массовых мероприятий, правоохранители усиленно патрулировали улицы города и общественные места с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина.
Общественный порядок обеспечивали сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб системы МВД.
Сейчас полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории столицы.
Что было раньше
В центре Киева сегодня прошла акция ко Дню защитников Украины и праздника Покрова - Марш нации.
Марш начался с митинга у памятника Тарасу Шевченко, после этого колонна двинулась на Майдан Независимости. Среди участников и организаторов акции - представители Национального Корпуса, который вывел самуюю большую колонну, "Свободы", Правого сектора и других движений. К маршу присоединились значительное количество ветеранов и обычных граждан.
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.