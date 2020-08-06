У столиці затримали директора приватної фірми, якого підозрюють у знищенні санаторію

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими поліції затримано та доставлено до суду для обрання запобіжного заходу директора комерційної структури, який підозрюється у незаконному знищенні об’єкту державної форми власності та завданні збитків на суму 20 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у квітні поточного року вказаній особі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного демонтажу та руйнування цілісного майнового комплексу, розташованого у селі Пухівка Київської області.

Вказаний комплекс у 2008 році був переданий підприємству в довгострокову оренду за умови повернення державі після закінчення строку договору. На час передачі в оренду на території комплексу функціонував санаторій "Журавушка" та дитячий табір.

"Слідством встановлено, що починаючи з серпня 2017 року по теперішній час орендарем незаконно, без відома та погодження державних органів здійснено фактичне руйнування цього майна. Проведеними експертизами встановлено збитки державі на суму близько 20 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Також у зв’язку з тим, що після повідомлення про підозру підприємець почав переховуватися від правоохоронних органів, його було оголошено у розшук та отримано дозвіл на затримання для доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, експосадовця Державної виконавчої служби судитимуть за близько 2 млн грн збитків.