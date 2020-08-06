В столице задержали директора частной фирмы, которого подозревают в уничтожении санатория
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Директор коммерческой структуры, который подозревается в незаконном уничтожении санатория "Журавушка" и нанесении ущерба на сумму 20 млн грн, задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями полиции задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения директора коммерческой структуры, который подозревается в незаконном уничтожении объекта государственной формы собственности и нанесении ущерба на сумму 20 млн грн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в апреле текущего года указанному лицу сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту незаконного демонтажа и разрушения целостного имущественного комплекса, расположенного в селе Пуховка Киевской области. Указанный комплекс в 2008 году был передан предприятию в долгосрочную аренду при условии возврата государству после окончания срока договора. На время передачи в аренду на территории комплекса функционировал санаторий "Журавушка" и детский лагерь.
"Следствием установлено, что начиная с августа 2017 года по настоящее время арендатором незаконно, без ведома и согласования государственных органов осуществлено фактическое разрушение этого имущества. Проведенными экспертизами установлено убытки государству на сумму около 20 млн грн", - отмечается в сообщении.
Также в связи с тем, что после сообщения о подозрении предприниматель начал скрываться от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск и получено разрешение на задержание для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.
Напомним, експосадовця Государственной исполнительной службы будут судить за около 2 млн грн убытков .